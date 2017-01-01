Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Военная техника на МКАДе

Военная техника на МКАДе

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
17:48
  • 17
  • 0

В районе 72-го километра МКАД около 16 часов двигалась колонна военной техники, внушая уважение и гордость за нашу Российскую армию.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

24 0
19:07 | Max_019
На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено
1191 4
04.11 19:09 | Max_019
В серьёзном ДТП на МКАД пострадал 1 человек
39 0
05.11 03:14 | Artem_077
"Русский марш 2017" прошёл в "День народного единства" в Москве в районе СЗАО
25 0
13:22 | Uwis
Военная техника времен Великой Отечественной войны на Красной площади