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В Архангельске во время мокрого снега укладывают асфальт

Автор:
Ilya.Evsikov
Дата публикации:
20:45
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Укладка дорожного покрытия в мокрый снег на улице Гайдара, д. 6 в Архангельске.

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