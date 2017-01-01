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Пожар в жилом доме в городе Надым

Автор:
Konstantin_Mikhailovich
Дата публикации:
20:27
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  • 0

В городе Надым в ЯНАО загорелся частный дом.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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