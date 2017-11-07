Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
20:16
  • 174
  • 2

Столкнулись КИА, Тойота и Форд. КИА двигался по подъездной дороге к гипермаркету Глобус. При въезде на парковку, водитель КИА протаранил в правый бок Тойоту, которая двигалась по парковке и Форд. От сильного удара Форд перевернулся на крышу, а в салоне Тойоты оказались зажаты 4 человека. На место ДТП прибыли спасатели, пожарные и медики. В течение часа зажатые пострадавшие были деблокированы и переданы медикам для госпитализации. Пострадали также водитель и пассажир из автомобиля Форд, а также сам виновник ДТП. Он получил рассечение лица. Водитель КИА находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина задержан, на месте работают следователи.

  • 174
  • 2

Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    21:23
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 20:33 http://www.mskagency.ru/materials/2721715 07.11.17
  • Max_019
    21:31
    В 21:30 по М24 07.11.17.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

190 1
19:07 | Max_019
На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено
57 0
15:52 | mreportertv
Смертельное ДТП произошло на дороге в Новосибирской области
526 5
06.11 13:31 | Max_019
Три автомобиля столкнулись на Ельнинской улице
58 0
08:56 | dillkom
Два автомобиля сгорели в Кемерово
89 0
03.08 13:13 | mreportertv
Собаку за рулём автомобиля заметили на Новорижском шоссе