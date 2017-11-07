Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 20:16
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Столкнулись КИА, Тойота и Форд. КИА двигался по подъездной дороге к гипермаркету Глобус. При въезде на парковку, водитель КИА протаранил в правый бок Тойоту, которая двигалась по парковке и Форд. От сильного удара Форд перевернулся на крышу, а в салоне Тойоты оказались зажаты 4 человека. На место ДТП прибыли спасатели, пожарные и медики. В течение часа зажатые пострадавшие были деблокированы и переданы медикам для госпитализации. Пострадали также водитель и пассажир из автомобиля Форд, а также сам виновник ДТП. Он получил рассечение лица. Водитель КИА находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина задержан, на месте работают следователи.
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