Парад в честь 100-летия Октябрьской революции 7 ноября в Берлине

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 22:18

25

25 3

25

25 3 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196364

Видео снято 7 ноября 2017 года в центре Берлина - столицы Германии.По центральным улицам города организованно прошла мобильная демонстрация с советскими атрибутами. Стилизованного автомобиля под крейсер Аврору с настоящими моряками-кронштадцами, пушкой и красными флагами, революционным трактором и транспорантами, и даже танка Т-34 с надписью "За Родину!". Живая музыка, интернационал и эскорт сопровождения полицией. Неожиданно. Но радостно! Не запретили. Значит дело Ленина живет не только в России?!))Видео разместила Светлана Гутхофф в соц.сети. Разрешение на публикацию получено.