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Главная  /  Репортажи  /  Парад в честь 100-летия Октябрьской революции 7 ноября в Берлине

Парад в честь 100-летия Октябрьской революции 7 ноября в Берлине

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
22:18
  • 25
  • 3

Видео снято 7 ноября 2017 года в центре Берлина - столицы Германии.
По центральным улицам города организованно прошла мобильная демонстрация с советскими атрибутами. Стилизованного автомобиля под крейсер Аврору с настоящими моряками-кронштадцами, пушкой и красными флагами, революционным трактором и транспорантами, и даже танка Т-34 с надписью "За Родину!". Живая музыка, интернационал и эскорт сопровождения полицией. Неожиданно. Но радостно! Не запретили. Значит дело Ленина живет не только в России?!))
Видео разместила Светлана Гутхофф в соц.сети. Разрешение на публикацию получено.

  • 25
  • 3

Комментарии (3)

  • mars66
    22:42
    Точно Берлин?
  • Viktor Voroshilov
    22:43
    Немцы были в ШОКЕ!
  • Viktor Voroshilov
    22:44
    Да, точно! Они прошли по Германии начиная с 29 октября. Гамбург, Бремен, Берлин. Там по-моему еще какой-то город есть. Но не помню. Надо смотреть.
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