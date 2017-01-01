Парад в честь 100-летия Октябрьской революции 7 ноября в Берлине
- Автор:
- Viktor Voroshilov
- Дата публикации:
- 22:18
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По центральным улицам города организованно прошла мобильная демонстрация с советскими атрибутами. Стилизованного автомобиля под крейсер Аврору с настоящими моряками-кронштадцами, пушкой и красными флагами, революционным трактором и транспорантами, и даже танка Т-34 с надписью "За Родину!". Живая музыка, интернационал и эскорт сопровождения полицией. Неожиданно. Но радостно! Не запретили. Значит дело Ленина живет не только в России?!))
Видео разместила Светлана Гутхофф в соц.сети. Разрешение на публикацию получено.
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