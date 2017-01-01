Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Автор:
dah-tih93
Дата публикации:
00:22
  • 13
  • 0

Уже почти два месяца назад частная фирма ООО "СТИ ЕВРАЗИЯ", непонятно кем нанятая, под предлогом капитального ремонта дома заменила в нашем доме трубы отопления на пластиковые. За окном практически уже зима, а у нас в квартире отопление так и не появилось! Мы замерзаем в своей квартире со своими годовалыми детьми! Куда только не обращались, все нас только футболят, как теннисный мячик. Начальство данной фирмы и сами рабочие на контакт с нами - жильцами не выходят и дозвониться им ни мы, ни глава местной администрации не можем. Просим запретить данной фирме дальше делать кому либо ремонт (они должны ещё делать ремонт крыши и подъезда), мы боимся, что дом не выдержит такого издевательства над ним и просим передать ремонт в другие более квалифицированные руки. Сделали трубы в разных местах разного диаметра, а большую батарею в подъезде заменили для чего-то на другую, меньшего размера. Врут, что дом уже сдан, но государственные сантехники и глава местной администрации такую информацию от них не подтверждают, а мы продолжаем мерзнуть дальше...

Московская область, Раменский район, поселок Электроизолятор, д. 4, кв. 2

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 0
07.11 16:52 | m1207m777
Разбитая дорога в городе Шатура Московской области
35 0
06.11 10:20 | Kostia_89-19.
Разбитые дороги в Санкт-Петербурге
42 0
05.11 02:52 | Afishi
Миклухо Маклай из Садов Прионья сливал ЖБО в пруд и на дорогу
51 0
02.11 07:52 | alextsaryev99
Первые заморозки в Москве в начале ноября
112 3
25.10 23:20 | Вася Лебедев
Отопительная система в посёлке Килемары Республики Марий-Эл требует ремонта (фото)