В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196365

Уже почти два месяца назад частная фирма ООО "СТИ ЕВРАЗИЯ", непонятно кем нанятая, под предлогом капитального ремонта дома заменила в нашем доме трубы отопления на пластиковые. За окном практически уже зима, а у нас в квартире отопление так и не появилось! Мы замерзаем в своей квартире со своими годовалыми детьми! Куда только не обращались, все нас только футболят, как теннисный мячик. Начальство данной фирмы и сами рабочие на контакт с нами - жильцами не выходят и дозвониться им ни мы, ни глава местной администрации не можем. Просим запретить данной фирме дальше делать кому либо ремонт (они должны ещё делать ремонт крыши и подъезда), мы боимся, что дом не выдержит такого издевательства над ним и просим передать ремонт в другие более квалифицированные руки. Сделали трубы в разных местах разного диаметра, а большую батарею в подъезде заменили для чего-то на другую, меньшего размера. Врут, что дом уже сдан, но государственные сантехники и глава местной администрации такую информацию от них не подтверждают, а мы продолжаем мерзнуть дальше...Московская область, Раменский район, поселок Электроизолятор, д. 4, кв. 2