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Импровизированные концерты на Красной площади 7 ноября

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:32
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Импровизированные концерты на Красной площади после Марша в честь парада 7 ноября 1941 года.

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