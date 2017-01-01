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Главная  /  Репортажи  /  Возле станции метро "Владыкино" в Сигнальном проезде устанавливают новые остановочные павильоны и изменили схему проезда для автомобилистов

Возле станции метро "Владыкино" в Сигнальном проезде устанавливают новые остановочные павильоны и изменили схему проезда для автомобилистов

Автор:
Max_019
Дата публикации:
23:13
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В рамках работ по благоустройству территории транспортно-пересадочного узла «Владыкино», рядом со станцией МЦК и метрополитена, устанавливают остановочные павильоны нового образца. Один павильон уже установили, идут работы по установке второго. Все новые остановки будут оборудованы видеонаблюдением, бесплатным WiFi и зарядками для телефонов и гаджетов.

Особое внимание стоит уделить и изменённой схеме движения. Отныне заезд на перехватывающую парковку у станции со стороны Сигнального проезда для автотранспорта запрещён. Висят запрещающие знаки и камера фотофиксации нарушения. Правда, в будни это мало кого останавливает - люди как заезжали, так и заезжают на данную парковку.

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