Возле станции метро "Владыкино" в Сигнальном проезде устанавливают новые остановочные павильоны и изменили схему проезда для автомобилистов

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196368

В рамках работ по благоустройству территории транспортно-пересадочного узла «Владыкино», рядом со станцией МЦК и метрополитена, устанавливают остановочные павильоны нового образца. Один павильон уже установили, идут работы по установке второго. Все новые остановки будут оборудованы видеонаблюдением, бесплатным WiFi и зарядками для телефонов и гаджетов.Особое внимание стоит уделить и изменённой схеме движения. Отныне заезд на перехватывающую парковку у станции со стороны Сигнального проезда для автотранспорта запрещён. Висят запрещающие знаки и камера фотофиксации нарушения. Правда, в будни это мало кого останавливает - люди как заезжали, так и заезжают на данную парковку.