Возле станции метро "Владыкино" в Сигнальном проезде устанавливают новые остановочные павильоны и изменили схему проезда для автомобилистов
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 23:13
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- 14
Особое внимание стоит уделить и изменённой схеме движения. Отныне заезд на перехватывающую парковку у станции со стороны Сигнального проезда для автотранспорта запрещён. Висят запрещающие знаки и камера фотофиксации нарушения. Правда, в будни это мало кого останавливает - люди как заезжали, так и заезжают на данную парковку.
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