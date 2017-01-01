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На ВДНХ начались ремонтно-реставрационные работы павильона №25 "Нефтяная промышленность"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
23:16
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На ВДНХ начались ремонтно-реставрационные работы павильона №25 "Нефтяная промышленность". Съёмка 6 ноября 2017 года.

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