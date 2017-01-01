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Главная  /  Репортажи  /  "Кремовая Яуза": река перекрасилась в бежевые тона в центре Москвы

"Кремовая Яуза": река перекрасилась в бежевые тона в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
23:17
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В центре Москвы в Басманном районе в акватории реки Яуза на Госпитальной набережной обнаружен участок с перекрашенным цветом воды. Неподалеку от Рубцовского пешеходного моста половина реки приобрела характерный кремовой цвет. Картина по обыкновению дополняется присутствием на воде тёмных бензиновых пятен, а также наличием бытового мусора и пластиковых бутылок неизвестного происхождения. Каковы истинные причины загрязнения и каковы её последствия, смогут установить специалисты. При этом местные жители сообщают, что в различных местах вверх по течению Яузы после шлюза регулярно появляются бытовые отходы и различные пятна, как правило относящиеся к горюче-смазочным материалам. Около недели назад в районе Лефортово в акватории реки уже неоднократно наблюдались десятки пластиковых бутылок, попросту выброшенных в реку, в летний период отмечались случаи обнаружения мёртвой рыбы и бензиновых пятен. Факт с окрашиванием реки в характерные бежевые тона также не единичен. В январе этого года факт загрязнения был установлен в районе Преображенской набережной. Возможно регулярные появления тех или иных загрязнений на Яузе, связаны с неправильной утилизацией отходов - вдоль реки в особо опасных местах установлены боновые заграждения, но с изменением уровня реки аккумулированная грязь подвержена расплыванию вдоль набережных, где проводятся строительные работы. Ещё также не исключено, что загрязнения возможно доставляются в реку через подземные коллекторы с течением грунтовых вод. Все вышеозначенное может давать повод говорить о том, что различные экологические происшествия на Яузе могут повториться не раз.

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