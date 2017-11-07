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Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
07.11 23:35
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Загорелась двухкомнатная квартира, расположенная на 8 этаже. Пожар начался на кухне. За короткое время пламя охватило 2 квадратных метра мусора и личных вещей, создалось сильное задымление. Встревоженные соседи стали спешно эвакуироваться и вызвали пожарных. К прибытию пожарных из-под двери горящей квартиры валил едки дым, было принято решение вскрывать входную дверь бензорезом. В квартиру удалось попасть через несколько минут. Практически сразу из задымленной комнаты были спасены мужчина и женщина. Они надышались дымом и нуждались в медицинской помощи. Также из квартиры была спасена собака. В дальней комнате, на полу, в ходе проверки пожарные обнаружили девушку и молодого человека, они находились без сознания. Пострадавших в тяжелом состоянии срочно передали реанимационным бригадам скорой помощи и доставили в институт им. Склифосовского. В тушении пожара принимали участие 4 пожарно-спасательных подразделения. На тушение возгорания ушло полчаса. Как рассказали соседи, квартира, где произошел пожар, пользуется дурной славой. По вечерам хозяева часто устраивают пьяные застолья. Причина произошедшего сейчас устанавливается.

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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    00:09
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 23:56 http://www.mskagency.ru/materials/2721743 07.11.17
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