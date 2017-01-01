Ховринскую больницу в Москве планируется снести (аэросъёмка)

Автор: Sargo Дата публикации: 00:46

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196373

Подрядчика для сноса Ховринской больницы определит конкурс.О скором объявлении конкурса на определение подрядчика, который снесет здание Ховринской больницы, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.После завершения работ, к 2020 году, на территории будет возведен жилой квартал общей площадью около 350 тысяч квадратных метров.Руководитель департамента отметил, что объект — недостроенная Ховринская больница — является большим и сложным. Для сноса потребуются такие же усилия, как и для строительства, передает Интерфакс.