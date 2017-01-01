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Ховринскую больницу в Москве планируется снести (аэросъёмка)

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:46
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Подрядчика для сноса Ховринской больницы определит конкурс.

О скором объявлении конкурса на определение подрядчика, который снесет здание Ховринской больницы, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
После завершения работ, к 2020 году, на территории будет возведен жилой квартал общей площадью около 350 тысяч квадратных метров.
Руководитель департамента отметил, что объект — недостроенная Ховринская больница — является большим и сложным. Для сноса потребуются такие же усилия, как и для строительства, передает Интерфакс.


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