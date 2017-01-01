Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Зарядные станции для электромобилей на Пресненском валу

Зарядные станции для электромобилей на Пресненском валу

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:51
  • 13
  • 0

Зарядные станции для электромобилей на Пресненском валу.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
00:46 | Sargo
Ховринскую больницу в Москве планируется снести (аэросъёмка)
36 0
07.11 23:17 | tim777
"Кремовая Яуза": река перекрасилась в бежевые тона в центре Москвы
53 2
06.02 17:14 | LaimeLaim
Парковка рядом с зарядками для электрокаров скоро станет под запретом