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Мороз, солнце и иней в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
10:49
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В столице наблюдается легкий мороз и иней на газонах. Пока в столице 0С днем потеплеет до +4С.

  • 13
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