В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Автор: Alena Postnikova Дата публикации: 11:34

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6 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196380

Авария произошла накануне вечером. Мобильный репортёр прислал кадры с места ЧП.На Алтуфьевском шоссе, у дома №40, столкнулись мусоровоз и две легковушки - "BMW" и "Nissan". Судя по видео, машины получили довольно сильные повреждения.По словам очевидцев, участники ДТП сильно не пострадали. Известно, что медики оказали помощь травмированной пассажирке "BMW" на месте. Кроме того, из-за аварии на дороге образовался затор в обоих направлениях.