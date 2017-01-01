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Главная  /  Репортажи  /  В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Автор:
Alena Postnikova
Дата публикации:
11:34
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Авария произошла накануне вечером. Мобильный репортёр прислал кадры с места ЧП.

На Алтуфьевском шоссе, у дома №40, столкнулись мусоровоз и две легковушки - "BMW" и "Nissan". Судя по видео, машины получили довольно сильные повреждения.

По словам очевидцев, участники ДТП сильно не пострадали. Известно, что медики оказали помощь травмированной пассажирке "BMW" на месте. Кроме того, из-за аварии на дороге образовался затор в обоих направлениях.
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