В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки
- Автор:
- Alena Postnikova
- Дата публикации:
- 11:34
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На Алтуфьевском шоссе, у дома №40, столкнулись мусоровоз и две легковушки - "BMW" и "Nissan". Судя по видео, машины получили довольно сильные повреждения.
По словам очевидцев, участники ДТП сильно не пострадали. Известно, что медики оказали помощь травмированной пассажирке "BMW" на месте. Кроме того, из-за аварии на дороге образовался затор в обоих направлениях.
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