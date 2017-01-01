Семейство слонов перекрыло дорогу туристам в сафари-парке
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:41
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Им не повезло наткнуться на целое стадо недовольных слонов. Один из которых подошёл вплотную к фургону для сафари. И, казалось, был настроен его перевернуть. К счастью, до этого дело не дошло. Гигант лишь угрожающе поразмахивал хоботом и потопал ногами. После чего - отступил.
Впрочем, с дороги слоны - упорно не уходили. Поэтому натуралистам не оставалось ничего, кроме как сменить маршрут. И оставить животных в покое.
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