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Главная  /  Репортажи  /  Семейство слонов перекрыло дорогу туристам в сафари-парке

Семейство слонов перекрыло дорогу туристам в сафари-парке

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:41
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Немало от фауны ЮАР натерпелись герои этого ролика - туристы.

Им не повезло наткнуться на целое стадо недовольных слонов. Один из которых подошёл вплотную к фургону для сафари. И, казалось, был настроен его перевернуть. К счастью, до этого дело не дошло. Гигант лишь угрожающе поразмахивал хоботом и потопал ногами. После чего - отступил.

Впрочем, с дороги слоны - упорно не уходили. Поэтому натуралистам не оставалось ничего, кроме как сменить маршрут. И оставить животных в покое.

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