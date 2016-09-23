В Африке львы заблокировали дорогу туристам
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:55
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- 22
Это про участников сафари-заезда в Южной Африке. Которые явно не ожидали, что один из маршрутов - заблокирует семейство львов. Причём отец этого семейства - повёл себя, мягко говоря, недружелюбно. Попытался атаковать автомобиль. И наотрез отказался уступать ему дорогу.
По словам автора ролика, четверть часа ожидания - ни к чему не привели. Пришлось разворачиваться - и возвращаться в отель. Зато уж кадры - точно получились зрелищные.
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