В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:25
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Это - кадры из Красноярска. На перекресток вылетает кроссовер, хотя только что для него включился запрещающий сигнал. Но машины справа и слева уже начали движение - у них зеленый. Вышли на зебру и пешеходы - тоже все по правилам. И тут происходит столкновение, лихача разворачивает, и он чуть не задевает на зебре женщину с ребенком. Чудом им удается отскочить.
Более того, водитель, регистратор которого зафиксировал ДТП, тоже чудом избегает удара. В итоге травмы только у водителя кроссовера. Ну, уж тут сам виноват, пишут пользователи. Сообщается, что инцидент произошёл 6 ноября 2017 года.
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