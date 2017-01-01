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Главная  /  Репортажи  /  Сивучи-воришки попали на видео в Петропавловске-Камчатском

Сивучи-воришки попали на видео в Петропавловске-Камчатском

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:52
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Сивучи-воришки попали в объектив камеры очевидца.

Несколько особей в прямом смысле пасутся в порту ради лёгкого и чужого улова. Всё это, как сообщает автор ролика, происходит в центре Петропавловска-Камчатского. Техника кражи, судя по всему, отработанная. Животные замечают уязвимое место и в прыжке вытаскивают рыбу.

Впрочем, ушастые тюлени были замечены и на суше.

На этих кадрах, например, сивуч крадётся к синему баку. Немного усилий и больше не нужно беспокоиться насчёт обеда.

Можно сказать, что морские обитатели чувствуют себя в порту весьма уверенно. Не боятся, ни людей, ни даже собак. И эти кадры - тому доказательство.
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