Сивучи-воришки попали на видео в Петропавловске-Камчатском
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:52
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Несколько особей в прямом смысле пасутся в порту ради лёгкого и чужого улова. Всё это, как сообщает автор ролика, происходит в центре Петропавловска-Камчатского. Техника кражи, судя по всему, отработанная. Животные замечают уязвимое место и в прыжке вытаскивают рыбу.
Впрочем, ушастые тюлени были замечены и на суше.
На этих кадрах, например, сивуч крадётся к синему баку. Немного усилий и больше не нужно беспокоиться насчёт обеда.
Можно сказать, что морские обитатели чувствуют себя в порту весьма уверенно. Не боятся, ни людей, ни даже собак. И эти кадры - тому доказательство.
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