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На Красной площали начали возводить каток

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:20
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Рабочие приступили к возведению катка и новогодних «вагончиков» на Красной площади.

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