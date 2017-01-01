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Первый сливочный цветок мексиканского Кактуса-зигзага распустился в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:11
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В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" распустился первый сливочный цветок необычайно ароматного мексиканского Кактуса-зигзага, или Эпифиллума угловатого (Epiphyllum anguliger). Посетители могут увидеть эффектное явление в оранжерее с кактусами и другими суккулентами — одной из самых богатых и старейших в России. Бутонов ещё много. Своё название растение получило из-за специфической формы стеблей, очень похожих на листья. Кактус-зигзаг произрастает в вечнозелёных лесах Мексики на высоте от 1100 до 1800 метров. Растение примечательно быстрым ростом, сильно ветвящимися стеблями и крупными цветками до 7 см в диаметре. Плоды кактуса-зигзага очень вкусны и напоминают по вкусу крыжовник, мякоть же внешне похожа на плоть киви. Интервью: Сергей Демидов - сотрудник Суккулетной оранжереи Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".

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