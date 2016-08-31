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Главная  /  Репортажи  /  В Верхнем Уфалее Челябинской области дорожники кладут асфальт на снег и лёд

В Верхнем Уфалее Челябинской области дорожники кладут асфальт на снег и лёд

Автор:
Ufaley
Дата публикации:
17:57
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8 ноября 2017 года сотрудники частной фирмы ООО "Дорстройсервис" укладывают асфальт прямо на снег и лёд. Контракт с ними был заключён летом 2017 года с крайним сроком завершения работ 31 октября 2017 года. Самое примечательное: асфальт уже был положен в этом месте - центральная улица города, находится на так называемом гостевом маршруте - в самом конце октября, но всего через несколько дней дорожники ООО "Дорстройсервиса" частично сняли его с дорожного полотна и в городе для оценки качества работ начали работать специалисты автодора. Но как только стало известно, что в середине сентября в Уфалей может приехать глава региона Борис Дубровский, укладка асфальта буквально стахановским темпом началась вновь несмотря на погодные и климатические условия.

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