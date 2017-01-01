Схема движения в районе Таганской площади изменится с 20 ноября

Автор: denis947 Дата публикации: 17:36

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С 20 ноября 2017 года изменится схема движения в районе Таганской площади, сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения». «В целях улучшения дорожно-транспортной ситуации на основном ходу Садового кольца с 20 ноября изменится схема движения: будут закрыты съезды на Садовое кольцо у Большого Дровяного переулаа и на Таганскую площадь перед тоннелем», - говорится в сообщении. Уточняется, что данное мероприятие позволит ликвидировать «конфликтные» участки и перераспределить транспортные потоки.