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Из жизни белки на Воробьевых горах

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:42
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Белки всячески готовятся к зиме: прячут запасы в опавшую листву, греются под лучами ноябрьского солнца и очень занятно позируют.

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