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Главная  /  Репортажи  /  На проспекте Мира рядом с остановками общественного транспорта установили растения в кадках

На проспекте Мира рядом с остановками общественного транспорта установили растения в кадках

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:45
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На остановках общественного транспорта на проспекте Мира установили растения в кадках.

  • 3
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