В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В ГУМе появились гигантские воздушные шары и белые облака

В ГУМе появились гигантские воздушные шары и белые облака

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:39
  • 15
  • 0

В ГУМе появились гигантские воздушные шары "несущие" среди облаков подарки.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
20:05 | tim777
В Замоскворечье остановка общественного транспорта перенесена на 200 метров ближе к станции "Добрынинская"
24 0
14:46 | Artem_077
В Москве потеплело и люди выстроились в очереди за мороженым
25 0
06.11 15:34 | Sargo
Новогоднее украшение ГУМа