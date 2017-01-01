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Высаженные деревья на Люсиновской улице

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:37
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В центре Москвы в районе Замоскворечье в рамках реализации программы "Моя улица", возле станции "Добрынинская" высадили деревья. Клёны появились возле остановки общественного транспорта при движении в сторону Люсиновской улицы. Ранее работы по высадке деревьев проводились на Садовом кольце в районе Зубовского бульвара и Валовой улицы. Работ по озеленению городских территорий начались с 1 ноября. Прежде чем отправить липы, берёзы и каштаны на Тверскую и Садовое кольцо, их несколько раз пересаживали (раз в два года). Теперь деревья считаются адаптированными, и должны прижиться, чтобы радовать москвичей. Тем не менее, первые три сезона за новыми деревьями будет повышенный уход. Зимой стволы обернут бамбуком, а весной им предстоит усиленная подкормка.

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