Яркая неоновая инсталляция готовится к открытию возле ТРЦ "Европейский"

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Яркая неоновая инсталляция в виде известных строений, таких как Кремль, Храм Василия Блаженного, Шуховская телебашня, а также небольшая Красная площадь ярко красного цвета, готовится к открытию возле ТРЦ "Европейский". Рабочие заканчивают подключение. Уже инсталляция красиво светится в темноте. Пока что инсталляция оцеплена лентой безопасности до завершения работ. Потом можно будет подходить поближе, делать селфи на фоне светящихся копий известных архитектурных строений, а также заходить внутрь куполов, которые также включены в инсталляцию. Город потихоньку украшают к Новому году.