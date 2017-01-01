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Акция "Свеча памяти" у главного здания на Петровке 38

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:26
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Акция "Свеча памяти" у главного здания на Петровке 38 в память о погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ОВД.

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