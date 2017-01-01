Акция "Свеча памяти" у главного здания на Петровке 38

Автор: Uwis Дата публикации: 19:26

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Акция "Свеча памяти" у главного здания на Петровке 38 в память о погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ОВД.