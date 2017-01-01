В Старом Осколе набережную бросили на произвол судьбы

Автор: Stalker Дата публикации: 20:04

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"Черт голову сломит" - только такое определение увиденному может возникнуть в этом районе Старого Оскола. "Старая Мельница" на старинный, дореволюционных , картах этого города запечатлена как живописный уголок. В 2000 году за его благоустройство взялся местный Механический заводи согласно плану благоустройства превратил его в один из оазисов Старого Оскола. Цветущий уголок с кафе и фонтанами почти на десятилетие стал визитной карточкой города. Здесь даже принимались парады в День военно-морского флота... Не так давно хозяин Механического завода умер, а территория этого завода ушла под торгово-развлекательный центр новому распорядителю, депутату Областной думы. Наследство в виде заботы о состоянии Набережной ему оказалось не нужно. А администрация Старооскольского городского округа до сих пор не нашла рычагов ответственности, чтобы поддерживать порядок и красоту этого удивительного места. На глазах все стало растаскиваться и приходить в упадок... Фонари в количестве 25 штук были обесточены еще в 2009 году. А вот колючая проволока, возникшая не так давно на одном из фонарных столбов - загадка, над которой пришлось биться долго. Кому могло придти в голову "украсить" плафоны таким образом? Оказывается, в глубине мотка скрывалась видеокамера, направленная на злачное место! Лучших "стихийно возникших", с руинами и препятствиями, условий для наркоманов не придумаешь! Целое реалити-шоу. На моих глазах шатающийся паренек перебрал все выемки в разрушающейся стене - очевидно, искал "закладку". Стоит также сказать, что система видеонаблюдения в фонарном столбе просуществовала недолго. По рассказам одного прохожего, весной этого года в пустующем помещении бывшего кафе "Оазис" района набережной была изнасилована 15-летняя школьница. Минувшим летом охотниками за цветметом сняты несколько пролетов железных ограждений, отделяющих прибрежную пешеходную зону от реки, разворованы и уничтожены подводные, большие, малые и питьевые фонтанчики по обе стороны 200 метрового берега. Пытаясь разобрать "от греха подальше" осыревшую часть стены верхнего яруса набережной, коммунальщики повредили десятки квадратных метров тротуарной плитки. Сквозь образовавшиеся дыры теперь колосится амброзия... Кто-то из местных вспомнил мимолетно брошенную городским чиновником фразу о том, что все здесь "было возведено незаконно". А стал быть - ничего беречь не надо?.. Уцелевшая от военного лихолетья до наших здесь часть усадьбы "Старая мельница", датированная 1914 годом постройки - напоминание , что новое не крепче старого. Этот деградирующий район Старого Оскола никак не вяжется с образом процветающей Белгородской области.