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Двух человек спасли подразделения МЧС при пожаре в здании СВР на 38 км МКАД

Автор:
denis947
Дата публикации:
19:22
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Пожарные приступили к ликвидации возгорания, произошедшего в коллекторе в здании СВР в районе 38 км МКАД. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице. «Сообщение о возгорании поступило в 15:34. На место прибыли пожарные и, связавшись, с администрацией учреждения, приступили к тушению возгорания и поиску людей, которые могут находиться внутри. На месте происшествия достаточно сил», - отметил собеседник агентства. Возгорание произошло в техническом помещении на объекте Службы внешней разведки (СВР) в столичном районе Сосенское в районе 38 км МКАД, сообщили Агентству «Москва» в пресс-бюро СВР. «Возгорание действительно произошло в коллекторе. Другой информации мы предоставить не можем, пока не будут выяснены подробности случившегося,» - рассказали в ведомстве.

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