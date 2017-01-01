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В Замоскворечье остановка общественного транспорта перенесена на 200 метров ближе к станции "Добрынинская"

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:05
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В центре Москвы в районе Замоскворечье в рамках работ по благоустройству "Моя улица", произведен перенос остановки общественного транспорта. Эта мера связана с улучшением транспортной логистики, а также для удобства пользования пассажирами наземным общественным транспортом. Ранее остановки общественного транспорта были расположены в районе пересечения с 1-ым Люсиновским переулком и пассажирам приходилось преодолевать лишнее расстояние. Также на сегодняшний день возле выхода со станции "Серпуховская" введена новая остановка общественного транспорта. Для пассажиров, пользующихся по привычке старым остановочным павильоном размещено объявление о переносе остановки до станции "Добрынинская".

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