Зимняя навигация откроется в Москве 9-го ноября от причала «Гостиница Украина»

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Зимняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется в четверг, 9 ноября. В 11:00 от причала «Гостиница Украина» на набережной Тараса Шевченко отправятся теплоходы ледового класса с усиленным корпусом. Благодаря особенностям конструкции они способны плыть по покрытой тонким льдом реке и даже колоть лед толщиной до 20 сантиметров. В случае когда толщина льда превышает 20 сантиметров, теплоходы отправляются в плавание в сопровождении ледоколов или по заранее проторенным колеям. С ноября по апрель курсировать по Москве-реке будет 10 таких пассажирских судов. Зимой прогулочные теплоходы будут отправляться от двух городских причалов — «Гостиница Украина» и «Парк Горького». Во время речного путешествия пассажиры смогут увидеть стадион «Лужники», парк «Воробьевы горы», памятник Петру I, собор Василия Блаженного, высотку на Котельнической набережной, Кремль и природно-ландшафтный парк «Зарядье». Продолжительность речной экскурсии составит 2,5 часа. Участникам предложат воспользоваться аудиогидами с описаниями московских достопримечательностей на шести языках: русском, английском, французском, немецком, итальянском и китайском. Приобрести билеты на теплоходы можно в кассах на причалах или на сайте судоходной компании. В прошлом году зимняя пассажирская навигация по Москве-реке началась в конце октября. Летняя пассажирская навигация 2017 года открылась на Северном речном вокзале 24 апреля. Вместе с ней впервые запустили круизный теплоход «Михаил Булгаков». Всего в перевозках пассажиров в теплые месяцы участвовало около 150 теплоходов.