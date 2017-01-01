В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  9 ноября на Москве-реке открывается зимняя навигация

9 ноября на Москве-реке открывается зимняя навигация

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:34
  • 17
  • 0

Пассажиров начнут перевозить 10 теплоходов с усиленным корпусом, которым не страшен лед толщиной до 20 сантиметров. Суда будут отправляться в рейсы с причалов “Парк Горького” и "Гостиница "Украина". Во время 2,5-часовой экскурсии по реке пассажиры увидят все основные достопримечательности центра столицы. Погода не сможет помешаь речным прогулкам. Если толщина льда и превысит 20 сантиметров, теплоходы будут отправляться в рейс в сопровождении ледоколов. Съемка -январь 2017 года.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
22:47 | AlTeg()
Иномарка сбила ребёнка на пешеходном переходе на Шипиловской улице в Москве
33 0
01.11 23:34 | Sargo
Новое исполнение напольной навигации в столичном метрополитене