9 ноября на Москве-реке открывается зимняя навигация

Автор: Uwis Дата публикации: 22:34

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Пассажиров начнут перевозить 10 теплоходов с усиленным корпусом, которым не страшен лед толщиной до 20 сантиметров. Суда будут отправляться в рейсы с причалов “Парк Горького” и "Гостиница "Украина". Во время 2,5-часовой экскурсии по реке пассажиры увидят все основные достопримечательности центра столицы. Погода не сможет помешаь речным прогулкам. Если толщина льда и превысит 20 сантиметров, теплоходы будут отправляться в рейс в сопровождении ледоколов. Съемка -январь 2017 года.