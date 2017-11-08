Иномарка сбила ребёнка на пешеходном переходе на Шипиловской улице в Москве
- Автор:
- AlTeg()
- Дата публикации:
- 08.11 22:47
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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. На Шипиловской улице, напротив дома № 62, автомобиль "Хонда" совершил наезд на пешехода. Водитель иномарки двигался по Шипиловской улице в сторону улицы Кустанайская. На нерегулируемый пешеходный переход выбежал ребёнок, водитель не успел вовремя затормозить и сбил его. Пострадавший получил различные травмы и был госпитализирован в одну из больниц города. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и вертолёт ЦЭМП. Причины ДТП установит группа разбора.
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