На столичных мостах стали устанавливать запрещающие информационные таблички
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
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- На территории объекта запрещается:
- 1. Проход (проезд) в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры вне контрольно-пропускных пунктов или постов объекта;
- 2. Пронос (провоз) предметов или веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения, в отношении которых в соответствии с правилами проведения досмотра предусмотрены запрет или ограничение перемещения в зону транспортной безопасности объекта;
- 3. Совершение действий на территории объекта , приводящих к повреждению устройств и оборудования объекта или использованию их не по функциональному назначению, влекущих за собой человеческие жертвы, материальный ущерб или способствующих наступлению таких последствий.
Важно отметить, что для многих горожан эта информация может дойти лишь на примерах, которыми можно отметить именно Крымский мост. Не раз прохожие в погоне за эффектными кадрами использовали не по назначению архитектуру моста и нередко это оканчивалось печальными последствиями.
Так, в сентябре 2016 года группа молодых людей забралась на опору Крымского моста, вероятно сделать эффектные кадры, однако в момент спуска один из молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения не удержался и упал с 30 метровой высоты на проезжую часть. От полученных травм он скончался. Годом ранее мужчина по опоре моста забрался наверх, чтобы сделать сэлфи, однако спуститься вниз не смог. Для возвращения его на землю понадобилась помощь пожарных и спасателей, которые при помощи автолестницы сняли горе-фотографа с опоры моста. Поэтому можно с уверенностью сказать, что появление таких предупреждающих табличек в данном месте неслучайно.
Стоит добавить, что на соседнем Андреевском пешеходном мосту в дополнение к вышесказанному можно было встретить очередных любительниц селфи, которые не взирая на установленные ограждение штурмовали железные конструкции моста. Вот так, потеряв ощущение социальной ответственности и ложным ощущением безопасности, многие молодые люди в погоне за лайками в соцсетях подвергают прежде всего свои жизни опасности, при этом демонстрируя дурной пример для окружающих. Возможно штрафные санкции и смогут исправить эту ситуацию.
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