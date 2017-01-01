Теплоходы ледового класса поплывут по главной реке Москвы (аэросъёмка)

Автор: Sargo Дата публикации: 00:22

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196430

На Москве-реке стартовал зимний сезон пассажирской навигации. Об этом пишет газета “Вечерняя Москва”.От причалов "Гостиница “Украина” и “Парк Горького” будут отправляться теплоходы с усиленным корпусом. Такие корабли смогут не только плыть по льду, но и колоть его, если он толщиной не более 20 сантиметров. Всего по Москве-реке будут ходить 10 теплоходов.Экскурсия по главной реке столицы займет около 2,5 часов. Во время прогулки на катере пассажиры смогут рассмотреть различные достопримечательности.Стоит отметить, что в 2016 году зимняя навигация по Москве-реке началась уже в конце октября.Москва, ЦАО, набережная Тараса Шевченко