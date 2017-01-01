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Контейнерные площадки Восточного округа в ближайшие два года будут приведены в порядок

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:13
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Контейнерные площадки Восточного округа в ближайшие два года будут приведены в порядок, на них установят кирпичные ограждения и сделают монолитные основания. В округе расположено 2,1 тысячи контейнерных площадок и их состояние, по оценке специалистов префектуры, долгое время «оставляло желать лучшего». До конца этого года по округу поменяют и отремонтируют 756 площадок и около 800 — в следующем. Часть контейнерных площадок, которые, например, обустраивали сотрудники ТСЖ около своих домов, и которые содержатся в аккуратном состоянии, трогать не будут.

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