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Неправильный светофор обнаружили в Санкт-Петербурге

Автор:
yura-v
Дата публикации:
01:40
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Наш Мобильный репортёр из Санкт-Петербурга на перекрёстке Свечного переулка и улицы Марата обнаружил неправильно работающий светофор. "Время работы Зелёного Сигнала светофора отображается в неправильном порядке. Вместо "сколько секунд осталось" светофор просто считает секунды, сколько сигнал проработал. А такая информация не имеет никакой практической ценности для пешеходов и водителей." - пишет он.

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