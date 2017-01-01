Неправильный светофор обнаружили в Санкт-Петербурге

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Наш Мобильный репортёр из Санкт-Петербурга на перекрёстке Свечного переулка и улицы Марата обнаружил неправильно работающий светофор. "Время работы Зелёного Сигнала светофора отображается в неправильном порядке. Вместо "сколько секунд осталось" светофор просто считает секунды, сколько сигнал проработал. А такая информация не имеет никакой практической ценности для пешеходов и водителей." - пишет он.