Дорога в Новогородской области после летнего потопа продолжает разрушаться (ВИДЕО)

Автор: Аноним Дата публикации: 08:37

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196435

Ямы, рытвины, а местами и вовсе - обрыв вместо обочины. В таком состоянии находится проезжая часть в деревне Новинка, что в Новгородской области. Об этом рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.По словам автора видео, летом в этом районе случился потоп. Воды размыли дорогу, обочину, возвышающееся по сторонам от проезжей части склоны. Судя по видео, завалили деревья.С тех пор прошло пять месяцев. И дорога продолжает разрушаться. За это время, по словам мобильного репортёра, вдоль трассы, соединяющей Любытино и Хвойную, разве что огородили сигнальной лентой поваленные деревья. И повесили новые знаки.