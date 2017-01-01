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Дорога в Новогородской области после летнего потопа продолжает разрушаться (ВИДЕО)

Автор:
Аноним
Дата публикации:
08:37
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Ямы, рытвины, а местами и вовсе - обрыв вместо обочины. В таком состоянии находится проезжая часть в деревне Новинка, что в Новгородской области. Об этом рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

По словам автора видео, летом в этом районе случился потоп. Воды размыли дорогу, обочину, возвышающееся по сторонам от проезжей части склоны. Судя по видео, завалили деревья.

С тех пор прошло пять месяцев. И дорога продолжает разрушаться. За это время, по словам мобильного репортёра, вдоль трассы, соединяющей Любытино и Хвойную, разве что огородили сигнальной лентой поваленные деревья. И повесили новые знаки.

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