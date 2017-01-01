Дорога в Новогородской области после летнего потопа продолжает разрушаться (ВИДЕО)
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 08:37
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По словам автора видео, летом в этом районе случился потоп. Воды размыли дорогу, обочину, возвышающееся по сторонам от проезжей части склоны. Судя по видео, завалили деревья.
С тех пор прошло пять месяцев. И дорога продолжает разрушаться. За это время, по словам мобильного репортёра, вдоль трассы, соединяющей Любытино и Хвойную, разве что огородили сигнальной лентой поваленные деревья. И повесили новые знаки.
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