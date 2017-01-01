Жители Балашихи жалуются на запах гари в воздухе (ВИДЕО)

Автор: Delight21 Дата публикации: 09:03

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196436

Дышать нечем, на всю улицу запах гари, ничего не видно, в службе спасения 112 "успокоили",сказали что не пожар, а несёт с помойки и травят нас как мышей. И как жить? Долго нас будут травить? И самое ужасное что не куда даже обратиться с этим вопросом, раньше воняло регулярно, но сегодня уже через край, видимость 5 метров из за этого