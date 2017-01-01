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Жители Балашихи жалуются на запах гари в воздухе (ВИДЕО)

Автор:
Delight21
Дата публикации:
09:03
  • 13
  • 0

Дышать нечем, на всю улицу запах гари, ничего не видно, в службе спасения 112 "успокоили",сказали что не пожар, а несёт с помойки и травят нас как мышей. И как жить? Долго нас будут травить? И самое ужасное что не куда даже обратиться с этим вопросом, раньше воняло регулярно, но сегодня уже через край, видимость 5 метров из за этого

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Комментарии (0)

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