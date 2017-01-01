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Главная  /  Репортажи  /  Подмосковный Железнодорожный окутал туман с химическим запахом

Подмосковный Железнодорожный окутал туман с химическим запахом

Автор:
Mr_Serge177
Дата публикации:
09:32
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Предупреждения синоптиков о тумане в Москве и Подмосковье сбылись. Но вот для жителей города Железнодорожный он обернулся ещё одним неприятным явлением - в воздухе ощущался стойкий химический запах. По ощущению запах напоминает смесь йода и жжённой пластмассы. По сообщениям жителей города в сообществе города в "ВКонтакте" - запах ощущается во всем районах города. А в микрорайоне Кучино, вдобавок ещё ощущается традиционный запах от Кучинского полигона ТБО.

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