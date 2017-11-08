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Главная  /  Репортажи  /  На Бирюлёвской улице произошло ДТП с участием такси (08.11.2017)

На Бирюлёвской улице произошло ДТП с участием такси (08.11.2017)

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
11:06
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08.11.2017 в Москве на Бирюлевский улице произошло ДТП с участием «Яндекс Такси». Пострадавших нет.

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