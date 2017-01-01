Морозное утро в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 11:01

11

11 0

В столице наблюдается легкий мороз и светит ярко солнце, температура воздуха -1С. Газоны и скамейки, остановки покрыты инеем. Днем температура не превысит 0С.