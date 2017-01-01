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Морозное утро в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:01
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В столице наблюдается легкий мороз и светит ярко солнце, температура воздуха -1С. Газоны и скамейки, остановки покрыты инеем. Днем температура не превысит 0С.

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