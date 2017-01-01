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Подготовка катка к открытию в народном парке на Ленинском проспекте

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:04
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В народном парке на Ленинском проспекте (между домами № 82 и 86) готовят каток.

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