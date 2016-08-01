Программа "200 храмов" в действии в Москве

Автор: PAREN Дата публикации: 11:57

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В Москве уже несколько лет действует программа « 200 храмов» По этой программе в разных районах Москвы за деньги бюджета Москвы строят храмы. Но, в Головинском районе, что на Севере Москвы, рядом с остановкой автобусов « ул. Лавочкина» построили не только храм. Но и дом для настоятеля этого храма, а также детскую площадку, беседку, вся территория огорожена забором, а также не забыли и про стоянку для машин, где раньше был газон и росла трава. Получилось так, что дом настоятеля в полтора раза больше чем сам храм. Местные верующие в недоразумении, зачем настоятелю все это, так как такого в других местах, где строят храмы такого нет.. Даже появилась шутка – « батюшка построил себе дом и придомовую церковь». Так как по плану строительства планировалась постройка только храма, без какого либо дома и других построек.