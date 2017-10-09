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Главная  /  Репортажи  /  В Екатеринбурге прямо перед школой перекопали тротуар

В Екатеринбурге прямо перед школой перекопали тротуар

Автор:
seljavi71
Дата публикации:
11:57
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Ремонтные работы на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге ведутся уже больше недели И всё это время дети вынуждены добираться до школы с риском для жизни - в обход по проезжей части. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

У пешеходного перехода на перекрёстке улицы Краснофлотцев и улицы Вали Котика раскопали тротуар, который находится в непосредственной близости от школы №66 и детского сада №136. Чуть дальше - Администрация Орджоникидзевского района. "Всё разрыто, часто работает экскаватор, стоят грузовики. Пенсионеры и дети, идущие на занятия, вынуждены обходить место раскопа по проезжей части, подвергая свою жизнь опасности," - рассказывает автор видео.

"Но, по словам работников, только сегодня (09.10.2017), будет разработана смета на проводимые работы, возможно, закончат в ближайшее время. Место работ никак не ограждено и не отмечено," - сообщает мобильный репортёр.
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