"Рыбалка мечты" попала на видео в Таиланде
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:15
-
- 38
Для удачного промысла ей не нужны ни спиннинги, ни снасти, ни лодка. Достаточно нескольких минут свободного времени. Ведь мелкая рыбёшка буквально ловится сама. В огромных количествах прыгает из воды прямиком в самодельную сеть.
В комментариях пенсионерку в шутку называют заклинательницей рыб. А вот выяснить, в чём настоящая причина такого странного поведения речных обитателей, как сообщается, никому не удалось.
- 38
Комментарии (0)