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Главная  /  Репортажи  /  "Рыбалка мечты" попала на видео в Таиланде

"Рыбалка мечты" попала на видео в Таиланде

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:15
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Героине этого видео - пожилой женщине из Таиланда - позавидовали бы многие бывалые рыбаки.

Для удачного промысла ей не нужны ни спиннинги, ни снасти, ни лодка. Достаточно нескольких минут свободного времени. Ведь мелкая рыбёшка буквально ловится сама. В огромных количествах прыгает из воды прямиком в самодельную сеть.

В комментариях пенсионерку в шутку называют заклинательницей рыб. А вот выяснить, в чём настоящая причина такого странного поведения речных обитателей, как сообщается, никому не удалось.
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Комментарии (0)

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