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Сезон зимней навигации открыли на Москве-реке

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:16
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9 ноября в Москве открыли сезон зимней навигации. С ноября по апрель по Москве-реке будут курсировать десять теплоходов ледового класса с усиленным корпусом. Первое судно отправилось в 11:00 от причала "Гостиница "Украина"" на набережной Тараса Шевченко. Теплоходы могут проходить по реке, покрытой слоем тонким льда, а также колоть лёд толщиной до 20 см. Если лед будет толще, то судно будет сопровождать ледокол.

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Зимняя навигация откроется в Москве 9-го ноября от причала «Гостиница Украина»