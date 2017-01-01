Сезон зимней навигации открыли на Москве-реке

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 12:16

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9 ноября в Москве открыли сезон зимней навигации. С ноября по апрель по Москве-реке будут курсировать десять теплоходов ледового класса с усиленным корпусом. Первое судно отправилось в 11:00 от причала "Гостиница "Украина"" на набережной Тараса Шевченко. Теплоходы могут проходить по реке, покрытой слоем тонким льда, а также колоть лёд толщиной до 20 см. Если лед будет толще, то судно будет сопровождать ледокол.