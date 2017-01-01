Сезон зимней навигации открыли на Москве-реке
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 12:16
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- 38
9 ноября в Москве открыли сезон зимней навигации. С ноября по апрель по Москве-реке будут курсировать десять теплоходов ледового класса с усиленным корпусом. Первое судно отправилось в 11:00 от причала "Гостиница "Украина"" на набережной Тараса Шевченко. Теплоходы могут проходить по реке, покрытой слоем тонким льда, а также колоть лёд толщиной до 20 см. Если лед будет толще, то судно будет сопровождать ледокол.
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