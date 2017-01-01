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Главная  /  Репортажи  /  Большая вода снесла мост в китайской провинции Хайнань

Большая вода снесла мост в китайской провинции Хайнань

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:15
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В китайской провинции Хайнань дожди привели к эвакуации четырёх тысяч человек. И к тому, что более двадцати тысяч - пострадали.

Как сообщается, всего за пару суток - выпало почти 350 миллиметров осадков. А эти любительские видео свидетельствуют о настоящем потопе. Трудно сказать, кому сложнее - автомобилистам или пешеходам. Первые - вынуждены бросать свои машины прямо посреди дорог, по которым не проехать. Вторые - стараются вообще не выходить из домов без крайней необходимости.

В отдельных кварталах большая вода просто сносит всё подряд. Даже с виду надёжные и крепкие мосты. Этот момент успел запечатлеть на видео местный мобильный репортёр. Ко всему прочему, не ходит общественный транспорт. А железнодорожное сообщение приостановлено на неопределённый срок.
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