Большая вода снесла мост в китайской провинции Хайнань
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:15
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Как сообщается, всего за пару суток - выпало почти 350 миллиметров осадков. А эти любительские видео свидетельствуют о настоящем потопе. Трудно сказать, кому сложнее - автомобилистам или пешеходам. Первые - вынуждены бросать свои машины прямо посреди дорог, по которым не проехать. Вторые - стараются вообще не выходить из домов без крайней необходимости.
В отдельных кварталах большая вода просто сносит всё подряд. Даже с виду надёжные и крепкие мосты. Этот момент успел запечатлеть на видео местный мобильный репортёр. Ко всему прочему, не ходит общественный транспорт. А железнодорожное сообщение приостановлено на неопределённый срок.
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